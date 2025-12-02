Le Mille Luci di Casa | a Casalecchio c' è la pista del ghiaccio
Con “Le Mille Luci di Casa” a Casalecchio si pattina sul ghiaccio. Si apre il mese di dicembre con Le Mille Luci di Casa, il ricco cartellone di iniziative natalizie che ogni anno accompagna la città di Casalecchio di Reno fino all’inizio del nuovo anno, grazie alla collaborazione di istituzioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Visit Malcesine. Paul Fowler · Winter Magic. | Il Natale è fatto di piccole parole che scaldano più di mille luci. Se dovessi scegliere una parola per descrivere il tuo Natale a Malcesine, quale sarebbe? Scrivila nei commenti e salva questo po - facebook.com Vai su Facebook
Tff, Salvatore Esposito: "Raccontiamo le mille luci di Napoli" lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
“Le Mille Luci di Casa”: a Casalecchio c'è la pista del ghiaccio - Si apre il mese di dicembre con Le Mille Luci di Casa, il ricco cartellone di iniziative natalizie che ogni anno accompagna la città ... Segnala bolognatoday.it
Con “Le Mille Luci di Casa” a Casalecchio si pattina sul ghiaccio - Si apre il mese di dicembre con Le Mille Luci di Casa, il ricco cartellone di iniziative natalizie che ogni anno accompagna la città di Casalecchio di Reno fino all’inizio del nuovo anno, grazie alla ... Scrive renonews.it