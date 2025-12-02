Le luminarie accendono il Natale di Civitavecchia | il programma completo della giornata

Civitavecchia, 2 dicembre 2025 – Civitavecchia si prepara ad accendere il Natale con il tradizionale evento di inaugurazione delle luminarie cittadine, in programma venerdì 5 dicembre a corso Centocelle, davanti al Teatro Traiano, un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, bambini, attività commerciali e l’intera comunità in un clima di festa e condivisione. L’iniziativa segna l’avvio ufficiale delle celebrazioni natalizie e anticipa un calendario ricco di animazioni, musica, spettacoli e attività diffuse in città per tutto il periodo delle festività. Il programma. La giornata prenderà il via alle 17. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

