le invitate speciali ad atreju il futuro di sallusti e altre pillole

Ci siamo quasi: dal 6 al 14 dicembre va in scena a Roma, nei Giardini di Castel Sant’Angelo, la 26esima edizione di Atreju, la festa politica che dal 2014 viene messa in piedi da Gioventù nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia. Anche se agli organizzatori piace definirla «la più grande manifestazione della destra italiana», un «evento di parte ma non di partito». Al di là delle schermaglie tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulla possibilità di un confronto a due (che non ci sarà), non mancheranno gli ospiti internazionali. E alcuni nomi cominciano a essere svelati ufficiosamente: si parla di Kemi Badenoch, capa dell’opposizione nel Regno Unito in quanto leader da novembre del 2024 del Partito conservatore (prima donna nera a guidare uno dei principali partiti), e dell’ex ministra Priti Patel, anche lei Tory e fautrice della linea dura sugli immigrati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

