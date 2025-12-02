Le inefficienze della sanità italiana
I nuovi dati di Agenas sui costi medi per giornata di degenza “in regime di acuzie”. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Mancano pochi mesi alla scadenza PNRR e molte Case e Ospedali di Comunità non sono pronti o senza servizi. La sanità di prossimità rischia di restare un progetto, tra inefficienze e interessi locali. Rivedi l'inchiesta Vai su X
Il Marghine si mobilita in vista della manifestazione regionale del 24 giugno a Cagliari. Oggi 15 giugno presso le caserme Mura si terrà l'assemblea del comitato per la difesa della sanità del Marghine, ancora una volta saranno denunciate le inefficienze del si - facebook.com Vai su Facebook
Le inefficienze della sanità italiana - Non basta aumentare i finanziamenti se non si interviene sulla capacità dei territori di spenderli bene ... Segnala ilfoglio.it