Le indagini dei pm milanesi sul caso Ramy non finiscono mai | salgono a 7 i carabinieri indagati

Emerge un nuovo filone nelle indagini della P rocura di Milano sulla morte di Ramy Elgaml, caduto dallo scooter guidato da un suo amico dopo una fuga di 8 chilometri per le vie di Milano per sfuggire ai carabinieri. Una morte avvenuta il 24 novembre 2024, che ha scatenato le proteste delle banlieu milanesi. E proprio i militari che inseguivano i due pregiudicati nordafricani sono diventati nel corso del tempo l’oggetto principale delle indagini dei pm della Procura di Milano. È scattata ora un’imputazione di falso per i quattro carabinieri che firmarono il verbale d’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, del 24 novembre 2024, a carico di Fares Bouzidi, che quella notte guidava lo scooter tallonato per otto chilometri da tre pattuglie di militari e in sella al quale c’era anche Ramy Elgaml, il 19enne morto dopo lo schianto nella fase finale dell’inseguimento all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le indagini dei pm milanesi sul caso Ramy non finiscono mai: salgono a 7 i carabinieri indagati

