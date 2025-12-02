Le imprese diminuiscono a Chieti l' analisi del Cresa | in calo soprattutto quelle le agricole

Con poco più di 5.000 iscrizioni e 5.000 cessazioni non d’ufficio, i primi nove mesi del 2025 confermano la crisi strutturale del sistema produttivo regionale. È quanto emerge dalla elaborazione dei dati di Movimprese da parte del Centro studi dell'Agenzia per lo sviluppo della camera di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

