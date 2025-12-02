Le immagini delle inondazioni in Indonesia Oltre 700 i morti un milione gli sfollati

Negli ultimi giorni un’ondata di piogge torrenziali, aggravata da una rara tempesta monsonica con cicloni tropicali, ha devastato gran parte del sud-est asiatico. Sull’isola di Sumatra, in Indonesia, le forti precipitazioni e numerose frane hanno provocato un bilancio tragico: l e autorità locali parlano di almeno 708 vittime, con 504 persone ancora disperse. L’emergenza riguarda un territorio molto vasto: secondo l’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi, oltre 3,2 milioni di persone sono state colpite in varia misura da alluvioni o smottamenti, e circa un milione è stato evacuato dalle zone a rischio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le immagini delle inondazioni in Indonesia. Oltre 700 i morti, un milione gli sfollati

Altre letture consigliate

Indonesia, inondazioni e frane: le immagini dall'alto della devastazione - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini delle inondazioni in Indonesia. Oltre 700 i morti, un milione gli sfollati - Solo a Sumatra si contano un milione di sfollati e i soccorsi faticano a raggiungere intere aree isolate. Lo riporta ilfoglio.it

Inondazioni nel Sud-est asiatico: la devastazione nelle immagini satellitari - L'allarme Oms sul cambiamento climatico, gli aiuti a oltre due milioni di sfollati ... rainews.it scrive

Indonesia, oltre 500 vittime per inondazioni e frane - Sono 502 le vittime delle inondazioni che hanno colpito principalmente l'isola di Sumatra, nell'Indonesia occidentale. tg24.sky.it scrive

Maltempo Oltre 460 morti per le inondazioni nel Sud Est Asiatico - Il bilancio provvisorio delle vittime delle inondazioni causate dalle piogge torrenziali in Indonesia, Thailandia e Malesia è salito oggi a 467, secondo gli ultimi dati delle autorità locali. Scrive bluewin.ch

Oltre 500 morti e più di 290mila sfollati per le alluvioni record a Sumatra: ecco il volto più brutale della crisi climatica - Inondazioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 500 morti e migliaia di sfollati. Da greenme.it

Ecatombe in Indonesia per alluvioni e frane, oltre 500 morti e centinaia di dispersi - Centinaia di vittime per le inondazioni anche in Thailandia, Malesia e Sri Lanka. Scrive msn.com