le immagini delle inondazioni in indonesia oltre 700 i morti un milione gli sfollati

Negli ultimi giorni un’ondata di piogge torrenziali, aggravata da una rara tempesta monsonica con cicloni tropicali, ha devastato gran parte del sud-est asiatico. Sull’isola di Sumatra, in Indonesia, le forti precipitazioni e numerose frane hanno provocato un bilancio tragico: l e autorità locali parlano di almeno 708 vittime, con 504 persone ancora disperse. L’emergenza riguarda un territorio molto vasto: secondo l’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi, oltre 3,2 milioni di persone sono state colpite in varia misura da alluvioni o smottamenti, e circa un milione è stato evacuato dalle zone a rischio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

