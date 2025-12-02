Le foto di Sempio e delle gemelle Cappa davanti alla casa di Chiara Poggi | la ricostruzione ora per ora del giorno del delitto

Garlasco (Pavia), 2 dicembre 2025 - Due nuovi orari da inserire nella cronologia del giorno del delitto, per verificare se davvero confermano la versione dell'indagato o se invece raccontano un'altra storia. Le fotografie che ritraggono Andrea Sempio in via Pascoli sono state scattate nel pomeriggio, la prima alle 15.53 e l'ultima alle 16.13. Ore 9.12: Chiara Poggi disinserisce l’allarme della villetta. Poi l’omicidio e i 23 minuti che hanno condannato Stasi. Lunedì 13 agosto 2007. La mattina in casa Poggi inizia alle 9.12, orario in cui viene disinserito l'allarme, verosimilmente da Chiara, che sarebbe stata da sola in casa, forse per aprire la porta a chi poi l'ha uccisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le foto di Sempio e delle gemelle Cappa davanti alla casa di Chiara Poggi: la ricostruzione ora per ora del giorno del delitto

