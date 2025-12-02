Le Fiamme Gialle al Salone d’Onore del Coni | svolto il tradizione incontro con la stampa e le Autorità

Roma 2 dicembre 2025 – Si è svolto oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, il tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle con la stampa e le Autorità. Durante l’evento, moderato dal Vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto, oltre ad essere presentati il calendario da tavolo Fiamme Gialle 2026 e il Bilancio Sociale 2024, è stato fatto un consuntivo dei risultati agonistici della stagione appena conclusa e delineati i principali appuntamenti della stagione agonistica 2026 in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. In apertura, alla presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, del Presidente del CIP M arco Giunio De Sanctis, del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, di numerosi Presidenti Federali, Comandanti e Dirigenti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato, Autorità sportive e politiche con la presenza dell’Assessore dello Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, della Coordinatrice della Struttura di Missione Anniversari Nazionali Elena Guerri D’Alloro e del Direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, è stato proiettato un breve video che ha mostrato le gesta degli atleti gialloverdi presenti sul calendario da tavolo 2026 durante i loro successi internazionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Coppa del Mondo di BIATHLON – Oestersund (Svezia) – Straordinario successo di Dorothea Wierer (il 17° della carriera) nella 15 km individuale! Per la 35enne delle Fiamme Gialle si tratta del terzo podio stagionale in altrettante gare disputate! #FiammeGiall - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme Gialle e Rizzoli ancora insieme nel ricordo di Filippo Mondelli tinyurl.com/yc5vembb #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #FilippoMondelli Vai su X

Roma, Fiamme Gialle e Wwf insieme per il mare sul litorale del Lido - Le Fiamme gialle giovani di Castel Porziano hanno dedicato una mattinata al mare, ma questa volta non per allenarsi. Da ilmessaggero.it

Bivacco Fiamme Gialle trova nuova vita sulla terrazza del Muse - Dalle vette dolomitiche è stato trasportato in elicottero fino a Passo Rolle e quindi via camion fino al Muse di Trento, dove è stato issato grazie ad una gru sulla terrazza panoramica per divenire ... Scrive ansa.it

Fiamme Gialle, tre giorni di squadra e valori col raduno - Tre giorni di raduno per gli atleti delle Fiamme Gialle tra coesione, incontri istituzionali e formazione. Da fidal.it

Roma, Fiamme Gialle, Ostia e Fiumicino in festa: i giovanissimi under 16 Elisa Matrone e Riccardo Pierdominici sono i nuovi campioni d’Italia - Dalla rassegna tricolore di Viareggio tornano con due titoli italiani e una valanga di record personali, segno di un vivaio in piena ... Come scrive ilmessaggero.it

Le Fiamme Gialle festeggiano su Rai 2 - Sabato 8 novembre alle 11:00 su Rai 2 va in onda “Saeculum – 100 anni di successi e tradizioni”, docufilm sul centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle. Da fidal.it

Da rifugio a museo: bivacco Fiamme Gialle al MUSE di Trento - Il celebre bivacco “Fiamme Gialle”, rifugio per alpinisti sul Cimon della Pala a 3. Da tg24.sky.it