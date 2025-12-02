Le feste di Natale a Francavilla iniziano al Giardino degli elfi un pomeriggio di magia per grandi e piccoli
C’era una volta, in un angolo incantato di Francavilla al Mare, un giardinetto che non dormiva mai. Ogni dicembre, al calar della sera, gli alberi bisbigliavano segreti, le luci si accendevano da sole. e gli elfi tornavano a casa. Babbo Natale, con il suo sacco pieno di sogni, si sedeva sotto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
