Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato | perché Jannik non ha pubblicato niente sui social
Jannik Sinner ha espresso in forma privata alla famiglia di Nicola Pietrangeli le proprie condoglianze per la scomparsa del grande tennista italiano. Lo apprende l’ Ansa da fonti vicine al tennista. Il campione altoatesino non ha pubblicato alcun post o messaggio sui social. Un silenzio che non era affatto passato inosservato e che in molti avevano interpretato come l’ennesima dimostrazione di un rapporto, quello tra i due tennisti, che è sempre stato complicato. La fuga alle Maldive. Il 17 novembre, il giorno successivo alla sua vittoria alle Atp Finals di Torino, Sinner è volato alle Maldive e da allora non è più attivo sui social media. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Adriano Panatta ricorda Nicola Pietrangeli e i suoi consigli a Sinner nascosti da dichiarazioni spesso “stonate”: https://fanpa.ge/ToQmt - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, condoglianze a Pietrangeli in forma privata. Il gesto di Jannik (che allontana le polemiche) - Così Jannik Sinner ha scelto di omaggiare Nicola Pietrangeli, icona del tennis ... Come scrive msn.com
Pietrangeli: da Sinner condoglianze a famiglia in forma privata - Jannik Sinner, come apprende l'ANSA da ambienti vicini al tennista, ha espresso in forma privata alla famiglia le proprie condoglianze per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Segnala ansa.it
Morto Nicola Pietrangeli, quando di Sinner disse: “Per batterlo ci vogliono due Djokovic” - La leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta ... Scrive msn.com