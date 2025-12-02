Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato | perché Jannik non ha pubblicato niente sui social

Jannik Sinner ha espresso in forma privata alla famiglia di Nicola Pietrangeli le proprie condoglianze per la scomparsa del grande tennista italiano. Lo apprende l’ Ansa da fonti vicine al tennista. Il campione altoatesino non ha pubblicato alcun post o messaggio sui social. Un silenzio che non era affatto passato inosservato e che in molti avevano interpretato come l’ennesima dimostrazione di un rapporto, quello tra i due tennisti, che è sempre stato complicato. La fuga alle Maldive. Il 17 novembre, il giorno successivo alla sua vittoria alle Atp Finals di Torino, Sinner è volato alle Maldive e da allora non è più attivo sui social media. 🔗 Leggi su Open.online