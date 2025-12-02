Le cianfrinature sull' aliscafo i silenzi e i milioni in gioco | così Liberty Lines nascondeva le avarie

Comandanti, direttori di macchina, sindacalisti. Tutti zitti, con pochissime eccezioni. Prima dell'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Trapani, che ha portato al sequestro preventivo della Liberty Lines - la compagnia di navigazione della famiglia Morace, monopolista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

