Le check-list definitive per la valigia parto e la lista nascita per non dimenticare nulla

Preparare l’arrivo di un neonato è un mix di emozione, pianificazione e – inevitabilmente – un pizzico di ansia: si vuole avere tutto pronto, tutto perfetto, tutto accogliente. La ricerca “Evidence of a nesting psychology during human pregnancy” pubblicata su Evolution and Human Behavior mostra come il famoso “nesting” non sia solo un impulso: è una vera strategia psicologica per mettere ordine prima dell’arrivo del bebé. Per aiutarti a trasformare questo bisogno in un piano concreto, ti proponiamo una check-list ragionata e organizzata, utile per: preparare la valigia per il parto. organizzare il corredino del neonato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Le check-list definitive per la valigia parto e la lista nascita per non dimenticare nulla

