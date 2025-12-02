Le campagne Cruise e Resort 2026 ci portano già oltre l’inverno | cappotti audaci denim scolpito pastelli luminosi e atmosfere da viaggio La moda della nuova stagione prende forma con look che anticipano i trend

Come da tradizione, nel pieno dell'Inverno sbocciano le campagne moda che anticipano le collezioni della Primavera 2026. Che si chiamino Resort, Pre Spring o Cruise (a seconda delle maison), evocano comunque il desiderio estivo di fare le valigie e partire.Un excursus etereo tra atmosfere raffinate e location da sogno, con gli interpreti più hot del momento immortalati dai grandi fotografi. La sfilata Cruise 2026 di Louis Vuitton al Palazzo dei Papi di Avignone X In cui i protagonisti indiscussi sono i capi di abbigliamento e gli accessori che avevamo già visto in anteprima tra maggio e luglio 2025.

