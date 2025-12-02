Le borse di studio in memoria di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati della fondazione Gesuiti educazione

Al centro ci sono i giovani meritevoli che, in situazione di fragilità socio-economica, desiderano studiare secondo la visione del progetto educativo dei gesuiti. Una visione ampia che coniuga, armonicamente, lo studio teorico con quello pratico, articolato anche nell'impegno volontario in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

BORSE DI STUDIO “DON COLOMBO” – Un investimento che torna alla Comunità Questa sera sono state consegnate dall’Amministrazione Comunale – ma, soprattutto, da tutta la comunità azzatese – le borse di studio intitolate a Don Colombo, un’iniziativa c - facebook.com Vai su Facebook

Le borse di studio in memoria di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati della Fondazione Gesuiti Educazione - economica, desiderano studiare secondo la visione del progetto educativo dei gesuiti. Segnala blogsicilia.it

Liuc, borse di studio dei “pionieri” - Carlo Cattaneo rinnova il suo impegno nel diritto allo studio, grazie al coinvolgimento di un ... msn.com scrive

Liuc rafforza il diritto allo studio: dai “pionieri” due nuove borse di studio in memoria di Rinaldo Cappella - Consegnati i riconoscimenti a due studentesse grazie al sostegno dei primi laureati dell’Ateneo e dei partner Soevis e Studio Borrelli & Partners. Scrive varesenoi.it

Premio Carlo Marcucci, assegnate le borse di studio - Grande partecipazione e forte coinvolgimento del pubblico per la seconda edizione del Premio Carlo Marcucci, organizzata dall’Associazione Musicarlo APS ... Si legge su msn.com

Doppia borsa di studio in memoria di Saba Pistilli - Carlo Attilio e Sofia hanno ricevuto un assegno da 500 euro per l’impegno dimostrato nel sociale e nel favorire l’inclusione . Come scrive ilrestodelcarlino.it

Due aziende simbolo del territorio festeggiano 30 anni di borse di studio - La cerimonia di consegna a Mandello: dal 1996 a oggi sono stati accompagnati nel loro percorso formativo ben 819 ragazzi ... Da leccotoday.it