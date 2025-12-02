Le armi all’Ucraina e il no della Lega il decreto per il 2026 ora è in bilico | rischia di non andare in cdm
Il decreto era stato inserito martedì mattina all’ordine del giorno del pre consiglio dei ministri: proroga per tutto il 2026 degli aiuti militare all’Ucraina. Ma dopo ore di discussioni e liti interne alla maggioranza di governo, la norma ora è in forte bilico: secondo quanto risulta al Fatto, potrebbe non entrare nell’ordine del giorno e quindi non andare nel Consiglio dei ministri di giovedì. Il motivo sarebbero le rimostranze della Lega di Matteo Salvini che ancora martedì ha ribadito di voler chiedere all’Unione Europea di non mettere i bastoni tra le ruote nelle trattative di pace tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
