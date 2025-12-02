Le altre di C | il Latina ha scelto il nuovo allenatore

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’esonero di mister Bruno (LEGGI QUI), il Latina ha scelto il nuovo tecnico affidando la panchina a Gennaro Volpe. A lui spetterà il compito di provare a risollevare la compagine pontina che naviga nei quartieri bassi della classifica al penultimo posto con 14 punti. “ ll Latina Calcio 1932 – si legge nella nota – comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe. Classe 1981, una vita e una carriera da calciatore terminata nel 2018, Volpe ha avviato sin da subito il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella, ricoprendo i ruoli di responsabile dell’Academy, tecnico dell’Under 17 e della formazione Primavera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le altre di C: il Latina ha scelto il nuovo allenatore

News recenti che potrebbero piacerti

#PapaLeoneXIV alla Cattedrale latina dello Spirito Santo a Istanbul: "Quando guardiamo con gli occhi di Dio, scopriamo che Egli ha scelto la via della piccolezza, per discendere in mezzo a noi". #LeoneXIV #Turchia Vai su X

Grazie al signor Magliocchetti Mauro per aver scelto Latina Cars per l’acquisto della splendida Jeep Renegade (LIMITED) È un piacere consegnare il vostro , simbolo di qualità e affidabilità. Buon lavoro e buon viaggio. - facebook.com Vai su Facebook

Latina, scelto il successore di Bruno: panchina affidata a Volpe - Attraverso i propri canali ufficiali Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe. Da tuttoc.com

Il Latina Calcio 1932 ha scelto: il nuovo allenatore è Gennaro Volpe - Il Latina Calcio 1932 ha già scelto il successore di Alessandro Bruno. Lo riporta msn.com