Le altre di C | il Latina ha scelto il nuovo allenatore

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’esonero di mister Bruno (LEGGI QUI), il Latina ha scelto il nuovo tecnico affidando la panchina a Gennaro Volpe. A lui spetterà il compito di provare a risollevare la compagine pontina che naviga nei quartieri bassi della classifica al penultimo posto con 14 punti.  “ ll Latina Calcio 1932 – si legge nella nota – comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe. Classe 1981, una vita e una carriera da calciatore terminata nel 2018, Volpe ha avviato sin da subito il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella, ricoprendo i ruoli di responsabile dell’Academy, tecnico dell’Under 17 e della formazione Primavera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

