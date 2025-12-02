Lazio traguardo storico | Moody’s promuove la regione da Baa3 a Baa2 | ridotto un debito mostruoso

Secoloditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moody’s ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio governata da Francesco Rocca, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Un traguardo storico che si inserisce in una giornata felice dal punto di vista dei risultati dell’azione di governo del centrodestra sul lavoro. Il Lazio è nel pieno di un risanamento da quando è passata nelle mani del centrodestra. Il miglioramento del rating è il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale; sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

lazio traguardo storico moody8217s promuove la regione da baa3 a baa2 ridotto un debito mostruoso

© Secoloditalia.it - Lazio, traguardo storico: Moody’s promuove la regione da Baa3 a Baa2: ridotto un debito “mostruoso”

News recenti che potrebbero piacerti

lazio traguardo storico moody8217sMoody’s promuove la Regione Lazio - «Il nuovo upgrade di Moody’s rappresenta un traguardo storico per la Regione Lazio: il passaggio a Baa2 con outlook stabile non è soltanto un dato tecnico importante, ma la conferma concreta della cre ... Come scrive rietinvetrina.it

Albergo Auronzo, fallimento storico hotel ritiro della Lazio: crac da 4,5 milioni, 4 denunciati - Quattro persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Belluno in relazione al fallimento dell’Albergo Auronzo, lo storico hotel che per sedici anni, dal 2008 al 2024, ha ospitato il ritiro ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Traguardo Storico Moody8217s