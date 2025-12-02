Lazio traguardo storico | Moody’s promuove la regione da Baa3 a Baa2 | ridotto un debito mostruoso
Moody’s ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio governata da Francesco Rocca, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Un traguardo storico che si inserisce in una giornata felice dal punto di vista dei risultati dell’azione di governo del centrodestra sul lavoro. Il Lazio è nel pieno di un risanamento da quando è passata nelle mani del centrodestra. Il miglioramento del rating è il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale; sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
1?5?0? Milan Lazio, per Sarri sono 150 partite sulla panchina biancoceleste. Il traguardo celebrato dal club: superata una leggenda - facebook.com Vai su Facebook
Stasera Sarri taglia il traguardo delle 150 panchine con la Lazio: il racconto Continua qui ift.tt/7iHesao #lazio #laziopress Vai su X
Moody’s promuove la Regione Lazio - «Il nuovo upgrade di Moody’s rappresenta un traguardo storico per la Regione Lazio: il passaggio a Baa2 con outlook stabile non è soltanto un dato tecnico importante, ma la conferma concreta della cre ... Come scrive rietinvetrina.it
Albergo Auronzo, fallimento storico hotel ritiro della Lazio: crac da 4,5 milioni, 4 denunciati - Quattro persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Belluno in relazione al fallimento dell’Albergo Auronzo, lo storico hotel che per sedici anni, dal 2008 al 2024, ha ospitato il ritiro ... Segnala ilmessaggero.it