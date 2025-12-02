Lazio traguardo storico | Moody’s promuove la regione da Baa3 a Baa2 | ridotto un debito mostruoso

Moody’s ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio governata da Francesco Rocca, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Un traguardo storico che si inserisce in una giornata felice dal punto di vista dei risultati dell’azione di governo del centrodestra sul lavoro. Il Lazio è nel pieno di un risanamento da quando è passata nelle mani del centrodestra. Il miglioramento del rating è il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale; sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

