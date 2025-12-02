Lazio Sarri sulla Coppa Italia | Manifestazione più anti-democratica d’Europa!

Sarri: la formula della Coppa Italia a me non piace, la ritengo la manifestazione più anti-democratica di Europa. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della sfida contro il Milan, parlando anche dell’obiettivo Coppa Italia. Queste le sue parole: “Bisogna andare turno per turno, pensando una partita alla volta e non facendo progetti di lungo periodo. La formula a me non piace, la ritengo la manifestazione più anti-democratica di Europa. Sarebbe bellissimo vedere ad agosto, invece delle solite tournée, delle gare tra le squadre di Serie C e quelle di Serie A, possibilmente in casa di chi gioca la Lega Pro per dare una grande mano alla base del calcio italiano per andare avanti”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

