Lazio Sarri | Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa

Sarri ha parlato alla vigilia di un nuovo scontro con il Milan. La questione sul contatto Pavlovic-Marusic che ha incendiato il finale di Milan-Lazio, è ancora molto calda. Anche di questo ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di Sportmediaset. Il tecnico dopo il match di San Siro aveva invece scelto la via del silenzio stampa. Disse così: “Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto – ha spiegato il tecnico, che però non vuole sentir parlare di vendette – Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lazio, Sarri: “Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa”

