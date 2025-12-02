Lazio Sarri | Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa

Sarri ha parlato alla vigilia di un nuovo scontro con il Milan. La questione sul contatto  Pavlovic-Marusic  che ha incendiato il finale di  Milan-Lazio, è ancora molto calda. Anche di questo ha parlato  Maurizio Sarri ai microfoni di Sportmediaset. Il tecnico dopo il match di San Siro aveva invece scelto la via del silenzio stampa. Disse così: “Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto,  mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni  Var  dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto – ha spiegato il tecnico, che però non vuole sentir parlare di vendette – Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

lazio sarri di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa

© Gbt-magazine.com - Lazio, Sarri: “Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa”

