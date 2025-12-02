Con la pronuncia n. 29809 del 12 novembre scorso, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema da non sottovalutare e potenzialmente fonte di attrito in azienda: l’assistenza sindacale dei lavoratori nelle conciliazioni e la responsabilità del datore, anche quando quest’ultimo agisce seguendo le indicazioni della propria associazione datoriale. La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’organizzazione sindacale dei lavoratori, riconoscendo un comportamento antisindacale nelle procedure conciliative e, come tale, lesivo dei diritti dei dipendenti. Conseguentemente, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello capitolina, azzerando le conclusioni cui la magistratura era giunta fino a quel momento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’azienda non può negare l’assistenza sindacale: la Cassazione