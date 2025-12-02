Lavoro Sicuro bilancio e sfide Prevenire lo sfuttamento con l’inclusione | progetto Soleil

Trentuno mesi di Piano lavoro sicuro dal 2 settembre 2014 al 31 ottobre scorso si traducono in 20.797 aziende controllate delle quali 12.665 a Prato. Il piano straordinario attivato dalla Regione Toscana dopo il rogo di Teresa Moda, in cui il primo dicembre 2013 persero le vita 7 operai cinesi intrappolati nel capannone-dormitorio, ha prodotto risultati illustrati ieri in salone consiliare nel convegno "Piano Lavoro Sicuro, prevenzione e prospettive", promosso dal commissario straordinario Claudio Sammartinio nel dodicesimo anniversario della strage. I dati, illustrati da Luigi Mauro del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Centro, registrano un trend di regolarità che a Prato dal 2014 al 2025 è passato dal 20% ad oltre il 68%, con 31 milioni e 200mila euro di sanzioni già riscosse, di cui oltre 1 milione e 300mila euro solo a Prato nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoro Sicuro, bilancio e sfide. Prevenire lo sfuttamento con l’inclusione: progetto Soleil

Argomenti simili trattati di recente

Dodici anni fa l’incendio nella fabbrica di via Toscana in cui persero la vita 7 operai. Da allora – come riportano i dati del piano lavoro sicuro – le condizioni di sicurezza nelle aziende cinesi sono migliorate. Ma la piaga diffusa dello sfruttamento lavorativo – co - facebook.com Vai su Facebook

Calderone: “Pronti 900 milioni per il lavoro sicuro, badge per le aziende che rispettano le regole” Vai su X

Lavoro Sicuro, bilancio e sfide. Prevenire lo sfuttamento con l’inclusione: progetto Soleil - La regolarità delle aziende sale dal 20 al 68% in dieci anni. Lo riporta msn.com

Lavoro sicuro, il bilancio degli interventi - Domani in Comune, dalle 15 alle 18, si terrà il convegno "Lavoro sicuro: prevenzione e prospettive", all’interno del ... Scrive msn.com

Bilancio sostenibilità di Umana, focus su integrazione e welfare - Trasformare le nuove sfide globali in opportunità per le persone e i territori, creando valore sostenibile rivolto al mondo del lavoro, alla comunità e agli stakeholder. Come scrive ansa.it

Dal welfare aziendale nuovi modelli per le sfide del lavoro - Un’evoluzione profonda del ruolo delle imprese e delle parti sociali nella costruzione di un nuovo sistema di tutele. Riporta vita.it

Lavoro, vera sfida di industria 4.0 - Col piano sulla manifattura digitale presentato dal ministro Calenda, sembra infatti prendere ... Come scrive avvenire.it

Bilancio UE 2026: Investimenti Strategici in Ricerca, Infrastrutture e Sicurezza - Il bilancio dell'Unione Europea per il 2026 pone un forte accento su ricerca, infrastrutture e sicurezza, affrontando in modo proattivo le sfide contemporanee. Scrive notizie.it