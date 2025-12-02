Tarantini Time Quotidiano Kyma Mobilità segnala agli utenti che, in conseguenza di lavori sulle sedi stradali, sono stati modificati i percorsi di alcune linee di autobus: dal 3 al 31 dicembre 2025: interruzione su via Machiavelli – la linea 15 sarà deviata su via Orsini via Lisippo sia in andata sia al ritorno da Lido Azzurro. L’interruzione riguarderà anche i percorsi in giornate festive delle linee 3 e 8 che transitano dal Cimitero Urbano di San Brunone. Anche in questo caso gli autobus percorreranno via Orsini via Lisippo per raggiungere le porte di accesso al Cimitero.. 4 dicembre, giovedì: sarà chiusa alla circolazione la bretella est di V. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lavori stradali, variazioni ai percorsi degli autobus a Taranto