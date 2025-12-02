Lavori stradali alla rotonda e uscite precedenti chiuse | i cantieri non coordinati paralizzano la tangenziale
Piovono le proteste per i tanti lavori stradali, spesso poco coordinati tra loro, che paralizzano la viabilità in città. L'ultimo episodio si è verificato questa mattina, martedì, dove alle 8 di mattina, all'ora di punta per i viaggi verso i luoghi di lavoro, è stata bloccata la rotonda tra via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
