L’Avis dona le felpe ai ragazzi della Rocchigiana

"Fin dalla sua fondazione, la sezione Avis dei comuni Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto ha inteso la sua esistenza come gruppo di volontariato strutturalmente inserito all’interno delle comunità dell’Alta Valle del Montone". Lo sostiene l’attuale presidente, il rocchigiano Rodolfo Galeotti, che aggiunge: "È all’interno di questa missione e come stimolo all’incremento delle adesioni volontarie ai fini della raccolta di sangue e plasma che, sabato scorso, i consiglieri dell’associazione hanno incontrato i ragazzi della prima squadra di calcio gestita dalla Unione Sportiva Rocchigiana. Nel corso dell’incontro, svoltosi nello spogliatoio poco prima della partita di campionato, la locale sezione Avis ha donato alla squadra le felpe che i giocatori potranno indossare in particolare nel corso delle trasferte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

