L' auto ' vola' nel campo dopo la carambola | ferite 4 donne anche una bambina
Pauroso incidente stradale lunedì sera in Via Moriaga a Calcinato, non lontano dall'incrocio con la Strada provinciale 28, quella che porta a Montichiari. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Fiat Punto che trasportava due sorelle ha improvvisamente sbandato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
