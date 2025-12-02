Lautaro Martinez nel podcast Numer1 scoppia il dibattito | Se gioca male non posso criticarlo?

Inter News 24 Lautaro Martinez, nel podcast «Numer1» confronto acceso tra Sabatini e Zazzaroni dopo la doppietta di Pisa: tra critiche, leadership e classifiche. Nel nuovo episodio del podcast Numer1 si è acceso il dibattito su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e protagonista assoluto della vittoria di domenica pomeriggio a Pisa grazie a una doppietta che ha rilanciato la corsa dei nerazzurri. A discutere dell’argentino, classe 1997, sono stati Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, che hanno offerto due prospettive differenti sul modo di giudicare le prestazioni del numero 10. Il primo ad aprire il confronto è stato Zazzaroni, che ha ribadito il proprio punto di vista con decisione: « È il più grande attaccante del campionato ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, nel podcast «Numer1» scoppia il dibattito: «Se gioca male non posso criticarlo?»

