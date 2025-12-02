Lautaro Inter il capitano ringrazia dopo il Gran Galà | Grazie ai colleghi e ai miei compagni – FOTO
Inter News 24 Lautaro Inter, il messaggio social del capitano dopo i premi AIC: parole di gratitudine e spirito di gruppo. Tra i protagonisti del Gran Galà del Calcio AIC, oltre a Alessandro Bastoni, non poteva mancare Lautaro Martínez, capitano dell’Inter e simbolo della squadra di Cristian Chivu. Reduce dalla doppietta decisiva contro il Pisa e da una stagione in cui continua a confermarsi tra gli attaccanti più forti d’Europa, l’argentino ha scelto i social per esprimere tutta la sua gratitudine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez) Sul suo profilo, il numero 10 nerazzurro ha scritto: « Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato e mi hanno permesso di vincere questo premio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Di Lautaro che segna quasi sempre ma viene criticato troppo spesso Grazie alla doppietta di Pisa, è diventato il capocannoniere del campionato e, con 163 gol, il quarto marcatore interista di sempre. Eppure, sono bastate due sostituzioni di fila per rinfocolare - facebook.com Vai su Facebook
Gran Galà del Calcio, Lautaro: "Arrivare all'Inter mi ha cambiato la vita. C'è sempre da migliorare" Vai su X
Miglior attaccante AIC, Lautaro: “Ringrazio tutti e i miei compagni: senza di loro…” - Le parole dell'argentino sui social all'indomani dai premi dell'Assocalciatori che lo ha inserito tra i migliori giocatori della scorsa stagione ... Si legge su msn.com
Inter, Lautaro Martinez risponde alle critiche: doppietta al Pisa e nel mirino il record di Boninsegna - Il capitano festeggia le 250 presenze Per raccontare la vittoria nerazzurra a Pisa bisogna partire ... calcionews24.com scrive
Lautaro: “L’Inter mi ha cambiato la vita, orgoglioso di esserne il capitano” - Le dichiarazioni del Toro in occasione della premazione del Gran Gala del Calcio: l'argentino è intervenuto sul palco ... Segnala msn.com
Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare” - Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Scrive gianlucadimarzio.com
Lautaro pazzo di gioia: dichiarazione d’amore speciale all’Inter al Gran Galà del Calcio - Il capitano nerazzurro tra i protagonisti della serata e non solo per il premio vinto: le sue parole fanno impazzire i tifosi! Lo riporta spaziointer.it
Inter, Lautaro Martinez svela: «L’Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male» - Il giorno dopo la vittoria contro il Pisa, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha preso la parola al Gran Galà del Calcio 2025 Al Gran Galà del Calcio 2025, il capitano dell’Inter Lautaro Martine ... Lo riporta calcionews24.com