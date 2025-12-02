Inter News 24 Lautaro Inter, il messaggio social del capitano dopo i premi AIC: parole di gratitudine e spirito di gruppo. Tra i protagonisti del Gran Galà del Calcio AIC, oltre a Alessandro Bastoni, non poteva mancare Lautaro Martínez, capitano dell’Inter e simbolo della squadra di Cristian Chivu. Reduce dalla doppietta decisiva contro il Pisa e da una stagione in cui continua a confermarsi tra gli attaccanti più forti d’Europa, l’argentino ha scelto i social per esprimere tutta la sua gratitudine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez) Sul suo profilo, il numero 10 nerazzurro ha scritto: « Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato e mi hanno permesso di vincere questo premio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, il capitano ringrazia dopo il Gran Galà: «Grazie ai colleghi e ai miei compagni» – FOTO