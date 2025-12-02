Lautaro Inter detrattori ammutoliti | i numeri che superano le aspettative di inizio stagione! Spunta il paragone con Vieri
Inter News 24 Lautaro Inter, detrattori ammutoliti: i numeri dell’attaccante argentino che superano le aspettative di inizio stagione!. I detrattori erano già pronti a colpire, appostati in cima al piedistallo per provare ad abbatterne il morale alla prima occasione utile. Ma Lautaro Martinez, il capitano e simbolo indiscusso dell’Inter, ha risposto come di consueto: facendo parlare il campo. La doppietta decisiva siglata all’Arena Garibaldi contro il Pisa non è stata solo fondamentale per rilanciare la classifica della squadra guidata da Cristian Chivu dopo i recenti passi falsi, ma ha rappresentato una dimostrazione di forza mentale di un giocatore di livello superiore. 🔗 Leggi su Internews24.com
