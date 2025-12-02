Lautaro | Essere capitano mi ha cambiato la vita Si lavora ogni giorno per…
Lautaro. Il Gran Galà del Calcio, svoltosi a Milano, ha celebrato i migliori talenti della stagione 20242025, e tra i premiati non poteva mancare Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, inserito nella Top 11, è ormai il simbolo e il leader indiscusso dell’ Inter. Le sue dichiarazioni dal palco non si sono concentrate solo sui numeri, ma soprattutto sul significato profondo del suo ruolo all’interno della squadra. Lautaro ha espresso con chiarezza l’emozione e l’onore che derivano dalla responsabilità di guidare i nerazzurri. “ È un orgoglio essere capitano dell’Inter. Arrivarci mi ha cambiato la vita “, ha affermato l’attaccante, sottolineando come la fascia non sia solo un simbolo, ma un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera e nella sua maturazione come uomo e professionista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
