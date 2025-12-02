Inter News 24 Lautaro e Aurelio De Laurentiis hanno rilasciato delle dichiarazioni al Gran Galà del calcio! Le parole dei due uomini di calcio. Al Gran Galà del Calcio sono arrivati spunti e dichiarazioni destinate a far discutere. Protagonista assoluto della serata è stato Aurelio De Laurentiis, che non ha risparmiato critiche al sistema calcistico italiano. Il presidente del Napoli ha definito il mondo del pallone «stravecchio», spiegando come, a suo giudizio, i club si comportino «da impiegati di un grande sistema in cui comandano soltanto due personaggi». Una fotografia dura e provocatoria, accompagnata dalla richiesta di maggiore innovazione e da un’idea di futuro con «un campionato con meno squadre». 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro e le voci dal Gran Galà: dal calcio "stravecchio" al tema dell'abbraccio nerazzurro