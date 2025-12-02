Lautaro e le voci dal Gran Galà | dal calcio stravecchio al tema dell’abbraccio nerazzurro
Inter News 24 Lautaro e Aurelio De Laurentiis hanno rilasciato delle dichiarazioni al Gran Galà del calcio! Le parole dei due uomini di calcio. Al Gran Galà del Calcio sono arrivati spunti e dichiarazioni destinate a far discutere. Protagonista assoluto della serata è stato Aurelio De Laurentiis, che non ha risparmiato critiche al sistema calcistico italiano. Il presidente del Napoli ha definito il mondo del pallone «stravecchio», spiegando come, a suo giudizio, i club si comportino «da impiegati di un grande sistema in cui comandano soltanto due personaggi». Una fotografia dura e provocatoria, accompagnata dalla richiesta di maggiore innovazione e da un’idea di futuro con «un campionato con meno squadre». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
«Sono abituato alle critiche. Io lavoro per me stesso, per la squadra e per la mia famiglia. Lascio parlare gli altri». Lautaro Martinez ha scelto di rispondere così, dopo una settimana complicata, alle voci che lo avevano preso di mira per le sue ultime prestazion - facebook.com Vai su Facebook
Cristian Chivu continua a coccolarsi Lautaro Martinez Dopo la doppietta vincente contro il Pisa, il tecnico rumeno ci ha tenuto a zittire tutte le voci che vorrebbero un 'Toro' triste e mai sorridente durante la settimana #PisaInter #LautaroMartinez #Chivu Vai su X