Lautaro e gli abbracci con Chivu | storia di un rapporto mai messo in discussione! Svelata la richiesta fatta dal tecnico

Inter News 24 Lautaro e gli abbracci con Chivu: storia di un rapporto mai messo in discussione! Dalla reazione al cambio col Pisa alle parole del Toro. Le recenti tensioni legate alle sostituzioni sono ormai acqua passata. Il legame tra Lautaro Martinez e Cristian Chivu è più solido che mai e a confermarlo è stato lo stesso capitano dell’Inter. A margine del Gran Galà del Calcio 2025, l’attaccante argentino ha voluto fare chiarezza sul rapporto che lo lega al tecnico rumeno, allontanando qualsiasi voce di presunti malumori dopo i cambi subiti nelle sfide contro Milan e Atletico Madrid. Le parole del “Toro” dipingono un quadro di grande armonia all’interno dello spogliatoio della Beneamata, dove il dialogo quotidiano è la base del lavoro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro e gli abbracci con Chivu: storia di un rapporto mai messo in discussione! Svelata la richiesta fatta dal tecnico

Lautaro al Gran Galà del Calcio: "Ho un rapporto bellissimo con Chivu, ci abbracciamo tutti i giorni come dice lui. Ci abbraccia tutti i giorni, anche troppo. Mi abbraccia più Chivu di mia moglie. Però è il suo modo di essere e a noi fa piacere. Chivu ha vissuto qu - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro Martinez: "Critiche? Penso all'Inter. Gli abbracci con Chivu..." Via @RiccardoMeloni4 Vai su X

Inter, Lautaro Martinez: "Ricevo più abbracci da Chivu che da mia moglie". VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter, Lautaro Martinez: 'Ricevo più abbracci da Chivu che da mia moglie'. Lo riporta sport.sky.it

“Differenze tra Chivu e Inzaghi?”: Lautaro spiazza tutti, sentite la sua risposta - Lautaro si è reso assoluto protagonista al Gran Galà del Calcio, dove ha parlato proprio dei suoi recenti allenatori nerazzurri. spaziointer.it scrive

Chivu vorrebbe che si sapesse cosa succede tra lui e Lautaro: “Peccato che non c’è il Grande Fratello” - Dopo la vittoria dell'Inter a Pisa, Cristian Chivu spende parole importanti per il suo capitano Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva ... Da fanpage.it

Inter, Lautaro: "Chivu come Inzaghi, mi abbraccia più di mia moglie. Critiche? Fanno parte del gioco. Spogliatoio, non siamo tutti amici ma..." - Inter, l'attaccante dei milanesi, Lautaro Martinez conferma dal Gran Galà del calcio: “È vero, Chivu abbraccia tutti, tutti i giorni: è un grande, mi ... Riporta msn.com

Lautaro: “Chivu mi abbraccia più di mia moglie! Tra l’Inter di Inzaghi e quella di oggi…” - A margine del Gran Galà del calcio, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport ... Secondo msn.com

SKY - Inter, Lautaro Martinez: "Chivu? Sono contento per lui e per come ha iniziato questa avventura con noi" - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, presente al Galà del Calcio in corso a Milano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della doppietta di ieri e delle sue esultanze: "Io esulto a tutti i gol ... Da napolimagazine.com