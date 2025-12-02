L’aurora dai tetti di Lecce

Lecceprima.it | 2 dic 2025

Aurora da via Armando Diaz, a Lecce. Foto di Marisa Surano.Il secondo scatto della lettrice.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

