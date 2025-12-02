L’attrice britannica è affetta da maculopatia degenerativa La perdita della vista ha ovviamenente influito anche sulla sua carriera | non riesce più a leggere sceneggiature né a memorizzare battute

J udi Dench sta attraversando un momento difficile: a causa di una maculopatia degenerativa — diagnosticata per la prima volta nel 2012 — la leggendaria attrice britannica ha dichiarato di non riuscire più a vedere come prima. Durante una recente intervista a ITV News, insieme all’amico e collega Ian McKellen, Dench ha confidato: « Non riesco più a riconoscere nessuno ». E ha aggiunto: « Non guardo più la televisione, non posso leggere ». L’attrice, che compirà 91 anni il 9 dicembre, ha spiegato che anche i contorni delle persone più care sono diventati indistinti: « Vedo solo sagome e se capisco chi sono è perché li conosco bene ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

