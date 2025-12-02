Nelle ultime ore i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile dell’ incendio di due auto della polizia locale del comune pontino. Più in particolare, intorno alle 3 di questa notte, i militari della Stazione di Sabaudia sono intervenuti in via Inghilterra per l’incendio che aveva provocato la distruzione di due Jeep Renegade della polizia locale, parcheggiate entrambe davanti al comando, a ridosso delle colonnine di ricarica (essendo entrambe elettriche). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Latina, dà fuoco di notte alle auto della polizia: incastrato dalle telecamere. Il video