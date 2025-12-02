Latina arrestato presunto piromane auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, insieme ai militari della Stazione di Sabaudia, hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il presunto autore di una serie di incendi dolosi ai danni di auto parcheggiate su strada.

