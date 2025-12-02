L’astrazione di Giovanna Corcione anima il Castello di Fumone
Nel cuore del borgo di Fumone, una mostra d’arte trasforma un antico castello in un viaggio intimo nel significato della vita. “Vita”, progetto di astrattismo concettuale firmato da Giovanna Corcione, invita il pubblico a confrontarsi con scelte, legami e memorie che continuano a parlare anche quando il tempo sembra finito. Una mostra sul senso della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
