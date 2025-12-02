L' Ast di Ancona attiva il servizio di telemedicina interpenitenziaria per i detenuti di Montacuto

ANCONA - Un nuovo modello organizzativo di prossimità: si può definire così il nuovo progetto che la Ast di Ancona sta adottando nella Casa Circondariale di Montacuto che avvicina le competenze mediche specialistiche alle persone detenute, riducendo i trasferimenti in luoghi di cura e migliorando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

D.S.T. nuovo cliente #ambrogio in attivazione a ANCONA. Prima ancora della installazione definitiva abbiamo iniziato ad addestrare AmbrosIA. Per il cliente l’assistente virtuale YouNeed risponderà durante gli orari di chiusura o negli orari di apertura nei mo - facebook.com Vai su Facebook

Prevenzione e salute femminile: sei Bollini Rosa per gli ospedali dell’AST Ancona - I Bollini Rosa sono un riconoscimento biennale conferito da Fondazione ONDA ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, a seguito di una candidatura, agli ospedali italiani pub ... Riporta senigallianotizie.it

Servizio civile, 12 posti a disposizione nel territorio Ast2 - Sono 12 i posti disponibili in Ast Ancona e 2 alla Fondazione Ospedale Salesi Ets - Come scrive ansa.it

Obesità, ad Ancona trend in calo per i ragazzi sovrappeso - Nel territorio dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, anche grazie anche alle attività di promozione della salute promosse negli ultimi anni, "la percentuale di sovrappeso/obesità nei ... Come scrive ansa.it

Ast, nuova modalità telematica per i servizi Urp - Nuova modalità telematica per accedere ai servizi Urp: l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha infatti avviato una nuova procedura digitale... Segnala ilrestodelcarlino.it

Umberto I, la rinascita è hi-tech. L’Ast: «Potenzieremo i servizi» - Riapre oggi l’ex Umberto I, giunto alla sua seconda vita dopo 22 anni di travaglio. Si legge su corriereadriatico.it

Ast Ancona, quasi 300 le assunzioni nel 2024 - Sono state 298 le assunzioni in Ast Ancona nel corso del 2024: si tratta di 75 medici, 83 infermieri, 45... Lo riporta ilrestodelcarlino.it