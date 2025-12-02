L’associazione WeLoveInsulina di Bucine riceve un attestato Coni

Arezzo, 02 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi, nella suggestiva Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, Libera Donzellini, dell'associazione sportiva di atletica e sociale WeLoveInsulina di Bucine ha ricevuto l’attestato del CONI per la partecipazione al Trofeo Nazionale, la massima espressione dello sport giovanile italiano. Il riconoscimento, consegnato alla presenza di autorità e atleti di livello internazionale, ha suggellato un anno sportivo eccezionale. Le celebrazioni proseguiranno presso lo Stadio di Atletica Tenti di Arezzo con la premiazione delle Esordiadi, manifestazione provinciale FIDAL caratterizzata da gare in pista e percorsi atletici durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

