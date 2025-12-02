L’Associazione Culturale Frammenti di Specchi ha messo in scena | D… Come Donna Danno Divorzio
Amore, equivoci e una villa in vendita, sono gli ingredienti della commedia brillante, dal ritmo frenetico, dal titolo: “ D. Come Donna, Danno, Divorzio – tratto da “ Le Sorprese del Divorzio ”, di A. Bisson e A. Mars, regia di Amleto Monteforte Enrico, scrittore in crisi creativa, è al centro di una girandola di equivoci amorosi che solo una commedia degli errori può contenere. L’Associazione Culturale Frammenti di Specchi, ha portato in scena, al Teatro “ Grotta Smeralda ” di Catania, una storia contemporanea, vivace e dal ritmo serrato, in cui l’amore, la famiglia e la vendita di una villa si intrecciano in un vortice di situazioni esilaranti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
