L' assessore Verì al Pd sui 103 milioni da accantonare per la sanità | Richiesta di buon senso basta mistificazioni
“È incredibile che la minoranza stia tentando di far passare per una sorta di questua amicale quella che invece è una richiesta di buon senso: obbligare la Regione ad accantonare preventivamente 103 milioni di euro nel bilancio per la copertura di un disavanzo che sarà quantificato solo a luglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
L'assessore Verì al Pd sui 103 milioni da accantonare per la sanità: "Richiesta di buon senso, basta mistificazioni" - Arriva la replica a Paolucci e Marinelli con l'assessore che specifica: "La fiscalità aggiuntiva è prevista per legge" specificando che il disavanzo si saprà solo a luglio 2026. Come scrive ilpescara.it
