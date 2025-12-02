L' assessore Verì al Pd sui 103 milioni da accantonare per la sanità | Richiesta di buon senso basta mistificazioni

“È incredibile che la minoranza stia tentando di far passare per una sorta di questua amicale quella che invece è una richiesta di buon senso: obbligare la Regione ad accantonare preventivamente 103 milioni di euro nel bilancio per la copertura di un disavanzo che sarà quantificato solo a luglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it