Lasciò morire la figlia Assolti psicologi e avvocata | Regolari i test su Pifferi
Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, parla di "un incubo finito", su un caso giudiziario che aveva provocato anche una protesta degli avvocati contro i metodi di indagine della Procura e uno sciopero proclamato dalla Camera penale. Una delle psicologhe imputate, dopo la lettura della sentenza, non ha trattenuto le lacrime: "Adesso voglio solo tornare a fare il mio lavoro". Ieri il gup di Milano Roberto Crepaldi ha assolto Pontenani, lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini e tre ex psicologhe del carcere milanese di San Vittore, finite sotto processo con rito abbreviato nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
