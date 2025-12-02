Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, parla di "un incubo finito", su un caso giudiziario che aveva provocato anche una protesta degli avvocati contro i metodi di indagine della Procura e uno sciopero proclamato dalla Camera penale. Una delle psicologhe imputate, dopo la lettura della sentenza, non ha trattenuto le lacrime: "Adesso voglio solo tornare a fare il mio lavoro". Ieri il gup di Milano Roberto Crepaldi ha assolto Pontenani, lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini e tre ex psicologhe del carcere milanese di San Vittore, finite sotto processo con rito abbreviato nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lasciò morire la figlia. Assolti psicologi e avvocata: "Regolari i test su Pifferi"