Lascia subito il potere se vuoi salvarti Maduro rifiuta l' offerta-ultimatum degli Usa
Donald Trump lancia un ultimatum a Nicolas Maduro, offrendogli un passaggio sicuro per salvare se stesso, la moglie, il figlio e i fedelissimi, a patto che lasci subito il Venezuela consentendo il ritorno della democrazia. Con gli Usa pronti a dare il via agli attacchi di terra contro il Paese sudamericano, il presidente si limita a confermare la recente chiamata con il leader di Caracas senza diffonderne i contenuti, ma sono alcune fonti informate a rivelare lo scambio al Miami Herald. «Puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine, ma devi lasciare la Nazione ora», gli avrebbe detto Trump, offrendogli un passaggio sicuro «solo se accettasse di dimettersi immediatamente». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
