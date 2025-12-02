L' arte dei presepi anche per i ciechi | visita a San Gregorio Armeno

E’ stata una giornata all’insegna della tradizione, dell’arte e della condivisione quella vissuta dal gruppo dell’U.I.C.I. e dell’U.N.I.Vo.C. di Caserta, protagonisti di una suggestiva visita nel cuore pulsante del Natale napoletano: via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

