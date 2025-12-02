L' Ars boccia la mozione di sfiducia al governo Schifani

Messinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renato Schifani resta al suo posto. Con 26 voti favorevoli (tre in più rispetto al dato iniziale dei gruppi di minoranza) e 41 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato la mozione di sfiducia al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentata dall'opposizione e votata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

