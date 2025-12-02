L’arrivo della Fiamma Olimpica a Roma | maxi-concerto allo Stadio dei Marmi
Roma, 2 dicembre 2025 – Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è pronto a prendere il via dall’Italia e lo farà con un grande evento che trasformerà Roma nel primo palcoscenico dell’attesa olimpica. Il 5 dicembre, alle 20.30, lo Stadio dei Marmi ospiterà The Coca-Cola Music Fest – Il Viaggio della Fiamma Olimpica, il concerto gratuito che celebrerà l’arrivo del fuoco olimpico nel nostro Paese. I big sul palco. Sul palco si alterneranno Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave, in uno spettacolo pensato per unire musica, sport ed emozioni. Un evento aperto a tutti, capace di anticipare lo spirito dei Giochi Invernali e dare il via simbolico al percorso che porterà la Fiamma attraverso tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
