L’architettura della gioia | quando il design circolare gioca con la natura

Se per anni il concetto di prestigio si è misurato in metri quadri e materiali ostentati, oggi l'opulenza ha trovato una nuova, più essenziale, cifra stilistica: la luce e la connessione con il mondo esterno. L'architettura contemporanea vuole infatti filtrare le emozioni, orchestrando atmosfere e trasformando l'efficienza luminosa e l'integrazione del paesaggio nel vero segno distintivo di un'estetica matura e consapevole. Le dimore, gli attici metropolitani ed i retreat alberghieri, sono diventate cattedrali laiche del benessere, ambienti progettati per favorire la pace mentale e la vitalità, seguendo il concetto di design circolare.