L’Antimafia | Le mafie si sono infiltrate anche nel grande calcio Fanno riciclaggio e consenso

Per Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, “le infiltrazioni delle organizzazioni criminali camorristiche nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra le tifoserie organizzate e le società sono un tema complesso che interessa la serie A e la serie B, e che oggi rappresenta un grande problema per cui il mio ufficio segue queste vicende”. C’è “un doppio livello che bisogna intercettare, che bisogna identificare e che rappresenta veramente il cuore del problema”. Ardituro ne ha parlato all’Università Lumsa di Roma al seminario “Le mafie nello sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Antimafia: «Le mafie si sono infiltrate anche nel grande calcio. Fanno riciclaggio e consenso»

