L' anno nuovo che non arriva l' umorismo di Bogdan Muresanu e quella politica che disprezza le persone

L'umorismo, l'Europa e le promesse tradite. La nostra intervista al regista rumeno, tornato al cinema con un film politico e attuale. Al cinema dal 4 dicembre. Titolo decisamente azzeccato per il nuovo film di Bogdan Muresanu: L'anno nuovo che non arriva. Basato sul corto del regista The Christmas Gift, il film ci porta nella Romania del 1989, quando i destini di sei cittadini comuni si intrecciano durante le bollenti proteste contro la dittatura di Nicolae Ceau?escu. Un titolo adatto, che traduce perfettamente una percezione universale, nonché occidentale: non c'è più futuro, non c'è più fiducia, non c'è più il sogno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

