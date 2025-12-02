Landon il cane che ha commosso San Severo | ha vegliato per ore sull' amico investito e ucciso

San Severo è stata teatro di una scena di straziante fedeltà che, in poche ore, ha toccato il cuore dell'intera comunità di Protagonista è Landon, un cane meticcio, la cui veglia silenziosa accanto al corpo dell'amico investito e senza vita, ha messo in luce, ancora una volta, la profondità del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it